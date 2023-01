Delta start met glasvezel in voormalig Ferwerderadiel

vr 20 januari 2023 10.03 uur

FERWERT - Deze week is de start gemaakt met de aanleg van glasvezel in de voormalig gemeente Ferwerderadiel. Woensdag zetten Aant Jelle Soepboer (wethouder gemeente Noardeast-Fryslân), samen met Piet Grootenboer (directeur DELTA Netwerk), Belinda Nijboer (project manager Bouw DELTA Netwerk) en Huseyin Sevil (operationeel manager van aannemer Selecta Infratechniek) een eerste schop in de grond in Ferwert.

Soepboer blij met Delta

Wethouder Aant Jelle Soepboer is blij dat de graafwerkzaamheden zijn gestart. Hij vertelt: "De digitale ûntsluting fan ús bûtengebiet is fan grut belang. Us ynwenners en ûndernimmers hawwe baat by rap ynternet, alhielendal yn in tiid wêryn’t der in soad thúswurke wurdt. In grut diel fan Noardeast-Fryslân hat gelokkich al glêstried en ik fyn it spitich dat it ús eigen KabelNoord net slagge is alles oan te lizzen. Ik bin lykwols tige optein dat der no in partij is dy’t dat wol kin sadat ek it lêste stikje fan ús gemeente glêstried krijt. Dit is mei mooglik makke troch de kampanje fan de doarpsbelangen. In komplimint oan harren is dan ek op syn plak."

Mooie resultaten

Piet Grootenboer, directeur van Delta Netwerk, vult aan: "Wij zijn blij dat onze goede samenwerking heeft geleid tot enthousiaste reacties van inwoners. Dat is wel gebleken uit de resultaten die wij tijdens onze campagne hebben behaald, mede dankzij de inzet van mensen die de lokale dorpsbelangen hebben behartigd. De schop in de grond was dan ook een mooie aanleiding om deze mensen vandaag speciaal in het zonnetje te zetten."

Verwachte planning

In opdracht van Delta Netwerk legt aannemer Selecta Infratechniek het glasvezelnetwerk aan in de dorpen van voormalig Ferwerderadiel. Medewerkers zijn al volop bezig met het bezoeken van de woningen in de gemeente. Samen met de bewoner wordt bekeken waar de glasvezelaansluiting in huis kan worden geplaatst.

Selecta gaat ook langs bij inwoners die geen abonnement hebben afgesloten. Zij komen namelijk alsnog in aanmerking voor een gratis aansluiting in hun woning. In Ferwert is de schouw inmiddels afgerond en beginnen binnenkort de graafwerkzaamheden. Inwoners worden via verschillende communicatiekanalen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De totale aanlegperiode van het glasvezel duurt naar verwachting ruim een jaar.