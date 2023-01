Automobilist eindigt beneden bij talud rotonde bij Burgum

vr 20 januari 2023 09.31 uur

GARYP - Een automobilist beleefde vrijdagochtend vroeg even een spannend moment. De bestuurder schoot met zijn voertuig over de rotonde bij Burgum en vloog daarna via het talud naar beneden en kwam in het gras tot stilstand.

Bergingsbedrijf Boersma wist de auto weer naar boven te takelen. De politie zorgde ervoor dat er veilig gewerkt kon worden.

De oorzaak van het ongeval is onbekend. Mogelijk was het een combinatie van gladheid in combinatie met een iets te hoge snelheid.

