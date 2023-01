Jongen (15) mist bus en pakt auto naar school

do 19 januari 2023 21.28 uur

KOOTSTERTILLE - Een 15-jarige jongen besloot maandag de auto van zijn ouders te pakken nadat hij de bus had gemist. Per toeval werd hij door de politie in de kraag gevat.

Agenten reden achter de jongeman en hadden aanvankelijk niets in de gaten. Totdat hij bij de brug van Kootstertille het rode licht negeerde. Hij haalde een automobilist - die wel gestopt was - in. Het spiegelen had hij daarbij echter nog niet geleerd, hij zag niet dat de politieauto achter hem reed.

15 jaar

Bij het aanspreken van de bestuurder vonden de agenten de jongeman er wel erg jong uitzien. Hij vertelde dat hij de bus had gemist en daarom de auto had gepakt om naar school te gaan. Na een controle werd duidelijk dat de bestuurder nog maar 15 jaar oud was.

Thuisgebracht

De jongeman is met twee boetes thuisgebracht door de agenten. Daar volgde een goed gesprek met zijn ouders. Het thuisfront had nog niet gemerkt dat de auto verdwenen was.