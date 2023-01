Jeugdsoos It Koartling in Buitenpost plotseling gesloten

do 19 januari 2023 20.25 uur

BUITENPOST - Sociaal-cultureel werk It Koartling in Buitenpost is vanuit het niets plotseling gesloten. Er zijn nieuwe sloten op de deuren gezet waardoor niemand meer naar binnen kan.

Door het voorgenomen vertrek van een paar bestuursleden en een tekort aan vrijwilligers zou de voorzitter tot dit besluit zijn gekomen.

Raadslid Toos van der Vaart-Kralt van de ChristenUnie wilde hierover meer weten en bevroeg donderdagavond tijdens de raadsvergadering wethouder Tjibbe Brinkman over de kwestie. Zij wilde weten hoe de plotselinge sluiting kon ontstaan en of de wethouder invloed kan uitoefenen op de beheerder.

It is gebeurd...

Voor wethouder Tjibbe Brinkman kwam de sluiting ook als donderslag bij heldere hemel. "Tiisdeitejûn krigen wy de mail binnen - fan de foarsitter - dat der nije slotten op de doarren sieten en it is gebeurd....." Brinkman wist van niets en er was ook geen vooroverleg geweest. "It is in keuze, it soe mynt net west ha......"

Geen reuring

De voorzitter wilde volgens Brinkman geen reuring meer en besloot na drie dagen om ermee te stoppen. De wethouder put wel hoop uit het feit dat er donderdagavond overleg is met plaatselijk belang over de kwestie. Bovendien vindt Brinkman dat de communicatie strategie wel iets beter gekund.

Mienskip

Volgens Brinkman is er vrijdag iets gebeurd waarna It Koartling dinsdag vanuit het niets is gesloten. Hij wil graag met iedereen praten om te kijken wat er nu precies is gebeurd. "Hjir hekket it op minkskrêft en besjoersleden". Er ligt volgens de wethouder ook een taak voor Buitenpost zelf omdat zo'n centrum ook gedragen moet worden door de 'mienskip' zelf.