Lagere straf voor seksueel misbruiken stiefdochter

do 19 januari 2023 15.15 uur

LEEUWARDEN - Voor het seksueel misbruiken van zijn minderjarige stiefdochter is een 41-jarige inwoner van Drachten veroordeeld tot een celstraf van 40 dagen plus 60 dagen voorwaardelijk en een werkstraf van 80 uur.

Vergaande seksuele handelingen gepleegd

De rechtbank acht bewezen dat de Drachtster gedurende langere tijd zijn stiefdochter seksueel heeft misbruikt. Dat gebeurde terwijl het slachtoffer in het kader van een omgangsregeling bij de Drachtster thuis kwam.

De relatie met de moeder van het meisje was toen al voorbij. De man heeft het meisje betast en vergaande seksuele handelingen gepleegd. Ook heeft hij in haar bijzijn porno gekeken en gemasturbeerd.

Verdachte behandelde slachtoffer als een volwassene

De rechtbank vindt het zorgelijk dat de Drachtster niet goed lijkt in te zien hoe hij zich als vader diende te gedragen ten opzichte van zijn stiefdochter. Volgens getuigen behandelde hij het meisje als een volwassene en alsof ze zijn partner was. Het misbruik heeft volgens de rechtbank veel impact gehad op het slachtoffer. Zij moest in behandeling.

Verdachte ook in therapie

De verdachte is ook in therapie, dat was een van de voorwaarden die werd gesteld bij de vervroegde vrijlating. Hij moet van de rechtbank doorgaan met de behandeling. Hij heeft 40 dagen in voorlopige hechtenis gezeten en hoeft dus niet terug naar de gevangenis.

Lagere straf dan geëist

De officier van justitie eiste twee weken geleden twee jaar cel plus een jaar voorwaardelijk. Omdat de rechtbank een deel van de beschuldigingen niet bewezen achtte, kwam er een beduidend lagere straf uit de bus. De Drachtster moet het meisje 1000 euro smartengeld betalen en hij mag op geen enkele wijze contact met haar zoeken.