MRV Tesselschade brengt Knock-out op de planken

do 19 januari 2023 13.40 uur

HURDEGARYP - "Wij zijn heel blij dat we dit seizoen 2022-2023 'Knock-out’ (oorspronkelijke titel Carnage) eindelijk kunnen en mogen spelen." zo laat MRV Tesselschade weten.

Traditiegetrouw is het toneelstuk in het Fries. "Na twee seizoenen stilte vanwege corona, kunnen we gelukkig weer aan de slag met deze prachtige productie."

In het stuk komen twee echtparen bij elkaar om in een verklaring op te stellen voor de schadeverzekering. Hun zoontjes, Floris en Thomas hebben ruzie gehad en hierbij is Thomas een paar tanden kwijtgeraakt. De ouders proberen deze ruzie beschaafde en in alle redelijkheid op te lossen.

Maar de ontstane discussies lopen steeds meer uit de hand en het wordt een slagveld van woorden. In potje verbaal boksen. Wie steunt wie? En de hamster…. wat is er met de hamster gebeurd?

Een stuk met veel humor en messcherpe dialogen. De rolfiguren worden gespeeld door Stienie Boskma, Johan Thijssen, Hennie Veenstra en Gerrit de Boer. De regie is in handen van Anny ter Linden-Veenstra, Anneke van der Wal is de regieassistente.

De voorstellingen zijn in MFC It Maskelyn in Hurdegaryp. Belangrijke data voor de agenda:

Zaterdag 21 januari, aanvang 20.30u.

Zondagmiddag 22 januari, aanvang 15.00u. Zaterdag 28 januari, aanvang 20.30u.

Zondagmiddag 29 januari, aanvang 15.00 u Vrijdag 3 februari, aanvang 20.30u.

Zaterdag 4 februari, aanvang 20.30 u.

Telefonisch kaarten reserveren op telnr: 06-33488698 ( dagelijks, behalve zondag van 17.00 t/m 20.00 )

Entree : € 16,50 p.p. t/m 16 jaar € 10,-p.p.

Let op! De voorstellingen worden gespeeld zonder pauze.

FOTONIEUWS