90 uur werkstraf voor bedreigen Tweede Kamerlid op Twitter

do 19 januari 2023 11.55 uur

LEEUWARDEN - Een 58-jarige inwoner van Ferwert is wegens bedreiging van Tweede Kamer-lid Sjoerd Sjoerdsma (D66) veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur. De Ferwerter had in juni vorig jaar een bericht op Twitter geplaatst waarin werd gerefereerd aan het "ruimen" van de parlementariër.

Oorlog in Oekraïne

"Er is vogelgriep … en nu is er Sjoerd Sjoerdsma griep. Mijn devies … Devinitief sjoerfsjoerdsma ruimen, met de rest van D66" was de letterlijke tekst die de Ferwerter in een klein Twitter-groepje plaatste als reactie op een ander bericht. Daarin werd weer gereageerd op de oproep van Sjoerdsma om mee te doen aan de oorlog in Oekraïne. "Dat vind ik ook opruiing", reageerde de verdachte.

Wel schuldig gemaakt aan bedreiging

Hij werd donderdag overigens vrijgesproken van opruiing, maar rechter Marja Noorman vond, net als officier van justitie Marco van den Broek, dat de Ferwerter zich wel schuldig had gemaakt aan bedreiging van de D66-parlementariër. De verdachte verdedigde zich door te zeggen dat het bericht in een bepaalde context geplaatst moest worden. "Het was meer zoiets als Sjoerd Sjoerdsma moet het veld ruimen, die moet weg. Net als een rommelige kamer die je op moet ruimen, weg met die troep".

"Er worden veel ergere dingen getweet"

Het \'ruimen’ was volgens hem meer bedoeld als "opruimen, wegwezen". "Niet in de zin zoals je dat doet bij pluimvee". Zijn bericht was een reactie op de tweet van iemand anders. "Er worden veel ergere dingen getweet dan ik deed", aldus de verdachte. Aan het eind van de zitting reageerde de rechter op die uitspraak: "Wat andere mensen zeggen daar hoeft u niet in mee te gaan", stelde Noorman.

"Een van de vele doodsbedreigingen"

In een schriftelijke verklaring liet Sjoerdsma weten dat de tweet "een van de vele doodsbedreigingen" was die hij vorig jaar had ontvangen. De verdachte had een grens overschreden, vond Sjoerdsma. "Ik trek een streep om het ambt van volksvertegenwoordiger te beschermen. Deze bedreigingen ondermijnen de democratie".

Achteraf vond de verdachte dat een excuus richting Sjoerdsma toch wel op zijn plaats was. "Het was nooit de bedoeling om te zeggen Sjoerd Sjoerdsma moet maar dood", aldus de Ferwerter. Aan de andere kant vond hij ook dat Sjoerdsma als politicus wel "een iets dikkere huid" mocht hebben.

"Dit is toetsenbordterreur"

De verdachte had kunnen weten dat zijn tweet zou leiden tot angstgevoelens bij Sjoerdsma, vond de officier. "Dit is toetsenbordterreur", stelde Van den Broek. Hij eiste een werkstraf van 90 uur.

Advocaat Stijn Peerik bepleitte een algehele vrijspraak voor zijn cliënt. Volgens de raadsman had de Ferwerter het begrip ruimen niet gebruikt in de meest letterlijke betekenis. De tweet moest gezien worden in het licht van de boerenprotesten. De Ferwerter zou bedoeld hebben dat Sjoerdsma zijn baan maar moest verliezen, in plaats van de boeren.

De rechter kwam toch tot een veroordeling, zeer tegen de zin van de verdachte. Die meldde zich meteen bij de balie van de rechtbank om hoger beroep aan te tekenen.