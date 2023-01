Gemeente gaat strooibeleid evalueren na valpartijen bij Campus

wo 18 januari 2023 19.30 uur

DAMWâLD - De gemeente Dantumadiel gaat het actuele strooibeleid evalueren. Door de vrieskou en gladheid gingen er woensdagochtend meerdere ouders met kinderen op de fiets onderuit bij de Campus in Damwâld. Een eenjarig kind belandde met een hersenschudding in het ziekenhuis.

Het was tijdens spekglad bij de Campus omdat er niet gestrooid was door de gemeente. Dantumadiel laat in een reactie weten dat de Campus niet aan de hoofdroute ligt. Het is een bijroute welke pas later wordt gestrooid.

Volgens communicatiemedewerker Simon Bosma van Dantumadiel deed zich geen gladheid op grote schaal voor. "Bij gladheid op grote schaal wordt bekeken of er ook op die bijroutes gestrooid moet worden. Dat was vandaag niet het geval."

"Dat betekent niet dat het dan nergens glad meer kan zijn. Het blijft bij waarschuwingen voor gladheid altijd uitkijken. Het is helaas onmogelijk om overal te strooien." aldus Bosma.

Hoewel de gemeente het strooibeleid gaat evalueren, heeft de moeder van het kindje dat gewond raakte, er weinig fiducie in. "Zelfs als er wateroverlast is, willen ze er niks van weten" zo laat ze weten.

"De gemeente doet nooit wat, ja als het verkeerd afloopt dan pas doen ze wat...." Ze wil gewoon dat de gemeente er deze keer wel wat aan gaat doen. Haar kind moet vannacht in het ziekenhuis blijven ter controle.

Poll: Het wordt tijd dat er gestrooid wordt bij de Campus:

Ja 47.7%

Nee 7.3%

Campus kan ook zelf zout strooien 45%

109 stemmen - poll is beëindigd