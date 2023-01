Ouders met kinderen onderuit bij Campus: Ã©Ã©n kind gewond

Ouders met kinderen onderuit bij Campus: één kind gewond

wo 18 januari 2023 10.50 uur

DAMWâLD - Meerdere ouders met kinderen gingen woensdagochtend onderuit bij de Campus in Damwâld. Zo kwam een fietser met twee kinderen in de zitjes ten val waarbij de jongste (1 jaar) gewond raakte. Hij ligt met een hersenschudding in het ziekenhuis.

"Eerder op de ochtend was er ook al valpartij. Het was blijkbaar niet bij de gemeente opgekomen om hier voortaan ook te strooien met zoveel kinderen en ouders 's ochtends" zo laat een bezorgde moeder weten.

Nadat er bij de gemeente Dantumadiel een klacht was ingediend, is er na 20 minuten een strooiwagen ter plaatse gekomen om zout te strooien. Voor bij De Campus was het dinsdagochtend spiegelglad als gevolg van nachtvorst van maximaal -2 graden. In de loop van de ochtend steeg de temperatuur weer boven het vriespunt.

Bij de gemeente is door WâldNet navraag gedaan maar daarop is nog geen reactie gekomen.