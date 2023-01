Hennepkwekerij opgerold in Oosterwolde

di 17 januari 2023 18.20 uur

OOSTERWOLDE - In een rijtjeswoning aan de Hieming in Oosterwolde is een hennepkwekerij aangetroffen. De apparatuur en plantjes zijn door een speciaal bedrijf vernietigd. De politie laat weten dat er niemand is aangehouden.

Dinsdagochtend heeft de politie een instap gedaan in deze woning waarbij de kwekerij met 436 planten werd ontdekt.

FOTONIEUWS