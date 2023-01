20 boetes op deurmat illegale passanten kruising Quatrebras

di 17 januari 2023 13.12 uur

NOARDBURGUM - Ruim 20 automobilisten zijn afgelopen weekeinde op de bon geslingerd door de politie. Ze passeerden allemaal illegaal de kruising op Quatrebras. Er wordt al maanden gewerkt aan het kruispunt en automobilisten moeten flinke stukken omrijden. Niet iedereen heeft daar trek in.

Oversteken kan, maar mag niet

In de afgelopen maanden maakten steeds meer automobilisten alsnog gebruik van de kruising. In de avond en weekenden is het mogelijk om de weg over te steken. Er zijn enkele wegvakken die niet zo breed zijn, maar als je niemand tegenkomt, is het vrij eenvoudig om van Burgum naar Feanwâlden te rijden (of om af te slaan).

Boetes op kenteken

De politie is dit weekeinde begonnen met controles en er zijn 20 automobilisten bekeurd. Zij kunnen binnenkort een boete op de deurmat verwachten.

De vernieuwing van het kruispunt van Quatrebras neemt al maanden in beslag. De verwachting is dat tot halverwege maart de weg is afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het is wel mogelijk om van Hurdegaryp naar Noardburgum (rechtdoor over de kruising) te rijden.

Boete: 100 euro

"Ook dinsdagochtend slalomden weer enkele automobilisten tussen de hekken en werklieden door. We controleren de komende tijd vaker bij Quatrebras. Volg de omleidingsroute en voorkom een boete van 100 euro." zo laat de politie weten.

