Adine Faber-Versluis wint Friese Vrouw in de Media Award 2022

di 17 januari 2023 10.15 uur

KOLLUMERSWEACH - Adine Faber-Versluis uit Kollumersweach heeft de Vrouw in de Media Award Friesland gewonnen. Faber-Versluis is de oprichter van de platforms LekkerLevenMetMinder.nl en de Money Mind Academy. Ze kwam in 2022 regelmatig aan het woord in de landelijke media.

De Vrouw in de Media Award is in het leven geroepen om vrouwelijke experts en rolmodellen een gezicht te geven in de media. De prijs werd in 2009 voor het eerst uitgereikt. De provinciale winnares doet nu mee aan de Vrouw in de Media Award 2022 landelijk.

Twaalf nominaties

Faber-Versluis was één van de twaalf genomineerden voor Friesland. De genomineerden werden voorgedragen door een jury, bestaande uit Ria Kraa (hoofdredacteur Friesch Dagblad), Houkje Rijpstra (directeur-bestuurder van Omrop Fryslân) en juryvoorzitter Geesje Duursma van De Pleats in Burgum. Het publiek kon daarna stemmen.

Financiële bewustwording

Als financieel expert helpt Faber-Versluis vrouwen met financiële bewustwording. Stemmers zien haar als inspiratiebron die hen rijker en vrijer hebben gemaakt. In totaal werd er 35.000 keer gestemd.

Op 6 februari wordt bekendgemaakt wie de landelijke Vrouw in de Media Award heeft gewonnen. Faber-Versluis maakt zeker kans want op haar site roept ze alle kijkers al op om op haar te stemmen.