Boot in brand gestoken in Kollum

di 17 januari 2023 09.29 uur

KOLLUM - Een boot is in de nacht van maandag op dinsdag verwoest door een brand. De brandweer werd omstreeks 02.35 uur opgeroepen voor de brand.

Bij aankomst van de brandweer stond er een boot in brand aan het Nieuwpad ter hoogte van de driepuntsbrug in Kollum. In de buurt van de brand stond er op een kruising ook een matras in brand, vermoedelijk kwam deze van de boot.

Omdat het niet zeker was dat er nog een persoon aanwezig zou zijn op de boot, werd er door de meldkamer uit voorzorg een ambulance ter plaatse gestuurd. Al snel werd duidelijk dat er geen slachtoffers waren. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

