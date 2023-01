Audi botst op boom en vliegt in brand in Opende

ma 16 januari 2023 22.45 uur

OPENDE - De hulpdiensten werden maandagavond opgeroepen voor een ongeval langs de Provincialeweg in Opende. Bij de Poiesz was een auto tegen een boom gereden.

De politie, ambulance en brandweer werden om 22.26 uur opgeroepen voor het ongeval en zijn met spoed ter plaatse gekomen. Bij aankomst van de brandweer, die als eerste ter plaatse waren, kwam er flink wat rook uit het voertuig.

In verband met de hulpverlening is de Provincialeweg door de politie afgezet voor het doorgaande verkeer. Het zou gaan om een eenzijdig ongeval. Het is onbekend of er ook mensen gewond zijn geraakt, de ter plaatse gekomen ambulance vertrok vrij snel weer.

De auto was na het ongeval in brand gevlogen. Een buurtbewoner heeft met een brandblusser het vuur weten te blussen. De brandweer kwam daarna ter plaatse.

De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval afgezet voor het doorgaande verkeer.

Een 18-jarige man uit de gemeente Westerkwartier is dezelfde avond door de politie de meegenomen naar het bureau in verband met rijden onder invloed van alcohol.

