Massale uitruk hulpdiensten naar Wâldwei 'om niets'

zo 15 januari 2023 21.29 uur

GARYP - De hulpdiensten werden zondagavond even voor 19.00 uur massaal opgeroepen voor de melding 'voertuig te water' langs de Wâldwei (N31) bij Garyp.

Terwijl de politie met meerdere auto's naar de gemelde ongevalslocatie spoedde, werd ook de brandweer opgeroepen. De duikers uit Leeuwarden kwamen met grote spoed ter plaatse terwijl ook de brandweer van Burgum was gealarmeerd.

Ook kwam een ambulance en werd de traumahelikopter opgeroepen. De heli werd daarna al vrij vlot geannuleerd terwijl op dat moment ook nog een berger en Rijkswaterstaat opgeroepen werden om naar Garyp te komen.

Uiteindelijk liep alles met een sisser af. Een passant had vanuit zijn auto kennelijk een omgevallen aanhangwagen langs de autoweg aangezien voor een ongeval waarbij een auto te water was geraakt. De getuige is kennelijk niet zelf op onderzoek uitgegaan maar heeft gelijk 112 gebeld.

De meeste hulpdiensten konden zich veilig verzamelen op de busstrook die even verderop gelegen is. Op deze manier had het passerende verkeer weinig last van alle verzamelde hulpdiensten. De berger en medewerker van Rijkswaterstaat zagen elkaar op de carpoolplek bij Garyp.

De omgewaaide aanhangwagen stond vermoedelijk in het weiland voor reclamedoeleinden en was door de harde wind omgewaaid. Deze plek was net voor het einde van de invoegstrook bij het viaduct Wâldpoarte (richting Drachten).