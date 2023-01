Oud-wielrenner Lieuwe Westra overleden

zo 15 januari 2023 09.47 uur

MûNEIN - Oud-wielrenner Lieuwe Westra is zaterdag overleden. Hij is 40 jaar geworden. Westra werd geboren in Mûnein en was tien jaar lang profwielrenner.

Het nieuws werd bekendgemaakt door Thomas Sijtsma. Sijtsma schreef in 2018 de biografie 'Het Beest' over de wielrenner.

Zaterdagmiddag werd hij aangetroffen bij zijn bedrijfspand in Zwaagdijk. Een poging tot reanimatie mocht helaas niet baten, zo laat de familie aan de Leeuwarder Courant weten.

Ritzeges

Westra verscheen vijf keer aan de start van de Tour de France. In 2014 was hij belangrijk voor de Tourzege van Vincenzo Nibali. Ook won hij etappes in o.a. Parijs-Nice (2012), de Ronde fan Denemarken en de Ronde fan Catalonië.

B&B in Spanje

Westra besloot in januari 2017 om te stoppen met wielrennen. Tijdens een uitzending van De Avondetappe vertelde hij dat depressies hieraan ten grondslag lagen.

Sinds enkele jaren had Westra een B&B / fietshotel Casa Ciclismo in het Spaanse Benissa. Volgens de site was de B&B sinds oktober 2022 permanent gesloten. Hij en zijn vriendin hadden besloten hun relatie te verbreken.

Daarvoor woonde hij jarenlang in Tijnje.