Woninginbraak aan It Swurd in Grou

zo 15 januari 2023 09.35 uur

GROU - Er is zaterdag ingebroken in een woning aan It Swurd in Grou. De inbraak vond plaats tussen 11.30 uur en 22.15 uur. Er is aangifte bij de politie gedaan.

Het is onbekend wat er gestolen is. De politie heeft de zaak in onderzoek. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.