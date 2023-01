Melkwagen vast in berm voor brug Kootstertille

za 14 januari 2023 23.50 uur

KOOTSTERTILLE - De chauffeur van een melkwagen kwam zaterdagavond vast te zitten in de berm voor de brug van Kootstertille. De chauffeur probeerde op de weg te keren omdat hij dacht dat zijn combinatie te zwaar was voor de brug.

Bij het keren ging het mis en kwam de melkwagen vast te zitten in de berm. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de combinatie weer los te trekken. Een andere melkwagen is ter plaatse gekomen om de melk over te hevelen zodat de melkwagen leeg was voordat de berging begon.

Op de brug geldt sinds 11 oktober 2021 een aslastbeperking. Het is verboden de brug te passeren voor vrachtwagens zwaarder dan 30 ton (7 ton per as). Er zijn bovendien op de brug stoplichten geplaatst om ervoor te zorgen dat verkeer niet tegelijkertijd over de brug rijdt.

Tijdens de berging was de weg zaterdagnacht enige tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer.

