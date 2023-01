Gecrashte transformator wordt in februari geborgen

vr 13 januari 2023 17.21 uur

TYTSJERK - In de week van 30 januari starten de bergingswerkzaamheden van de gecrashte transformator bij Tytsjerk. In opdracht van TenneT demonteert en recyclet het bedrijf Interbaro Recycling de transformator en zal deze in delen afvoeren.

De verwachting is dat de werkzaamheden bij elkaar ruim een maand in beslag nemen. De transformator viel op 7 september 2022 om tijdens een transport naar het hoogspanningsstation aan de Rustenburgerweg. Een dag ervoor was de oude trafo al over de zelfde route verwijderd (deze was lichter dan de nieuwe, red.)

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats vanaf een aangelegd tijdelijk werkterrein en in een afgesloten tent. Zo kan weersonafhankelijk gewerkt worden. Vloeistoffen in de transformator worden afgezogen en de metalen delen in stukken gedemonteerd en met vrachtwagens over de Rustenburgerweg afgevoerd.

Voorafgaand aan de werkzaamheden is er een 0-meting geweest in verband met mogelijke verontreiniging van de bodem. Deze is niet geconstateerd.

Toekomstige transporten

TenneT heeft onderzoek laten doen naar transporten in de toekomst van en naar het hoogspanningsstation Louwsmeer. Die blijven nodig voor het aan- en afvoeren van transformatoren. TenneT: "Naar aanleiding van het incident van september vorig jaar hebben we van diverse kanten, waaronder uit de buurt, waardevolle informatie en suggesties ontvangen en die hebben we in het onderzoek betrokken. Momenteel worden, in overleg met experts en vervoerder, nog enkele opties verder beschouwd."

Een eerstvolgend vergelijkbaar zwaar transport is voorzien aan het einde van dit jaar.