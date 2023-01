Sloop school voor Knarrenhof gestart

vr 13 januari 2023 17.04 uur

SURHUISTERVEEN - Na jaren van voorbereiding is het bijna zover; de bouw van het Feansterhof, de eerste Knarrenhof in Friesland. De sloop van de school aan de Langelaan is inmiddels gestart.

Op woensdag 18 januari a.s. om 15.15 uur

wordt het bouwbord geplaatst door Reitsma Bouw en Stichting Knarrenhof.

Aan de Langelaan wordt een Knarrenhof gerealiseerd. Het wordt een hofje met 25 koopwoningen van zowel grondgebonden woningen als appartementen. De grondgebonden woningen hebben een eigen tuin, de appartementen hebben een balkon. Verder is er een gezamenlijk hofhuis en een gemeenschappelijke tuin. Knarrenhof woningen zijn onderhoudsarm en energiezuinig.

De toekomstige bewoners wonen en leven volgens de principes van het Noaberschap/Mienskip: "we kijken naar elkaar om met eigen privacy."

Volgende week wordt gestart met de eerste kennismakingsgesprekken met belangstellenden die zich ingeschreven hebben voor een bouwnummer.

Er zijn nog woningen vrij, bent u ook geïnteresseerd in één van de woningen in het Feansterhof in Surhuisterveen? Geef dit dan aan ons door via www.knarrenhof.nl/surhuisterveen.