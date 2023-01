Voertuigen botsen op kruising in Surhuizum

vr 13 januari 2023 15.22 uur

SURHUIZUM - Op de kruising van de Pûsterwei en It Langfal in Surhuizum zijn vrijdagmiddag twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Door de aanrijding raakten een bestelbusje en een personenauto fors beschadigd. De oorzaak van het ongeval is vermoedelijk een voorrangsfout.

De politie en een ambulance werden om 14.50 uur opgeroepen. De bestuurder van het bestelbusje en een vrouw met haar dochter uit de personenauto zijn gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. De politie heeft het ongeval op papier gezet en een berger heeft beide voertuigen opgehaald en afgevoerd.



Door de gemeente Achtkarspelen is de kruising onlangs veranderd, met het doel deze veiliger te maken.

