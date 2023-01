Kollumer brug krijgt na ruim vier maanden leuningen

do 12 januari 2023 20.33 uur

KOLLUM - De Molenkampsbrug in Kollum krijgt deze maand nog haar leuningen. Dit liet wethouder Aant Jelle Soepboer weten tijdens de raadsvergadering van Noardeast-Fryslân. Hij deed dit naar aanleiding van vragen van raadslid Bouwina van Dellen (FNP).

Van Dellen vroeg zich luidop af waarom de brug nog altijd geen leuningen heeft terwijl deze al sinds september 2022 geopend is. Er staan momenteel betonblokken ter tijdelijke vervanging van de brugleuningen. Deze blokken zouden volgens Van Dellen tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.

Wethouder Soepboer kon het raadslid gerust stellen. De brug zal - volgens planning - in januari 2023 in zijn geheel worden opgeleverd. Het wachten was inderdaad nog op de leuningen die gewalst moesten worden. "Dat skynt nochal in proses te wêzen...." aldus Soepboer.

De leuningen liggen nu bij de verzinkerij en worden spoedig geplaatst.