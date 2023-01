Auto's in botsing op Kloosterlaan in Burgum

do 12 januari 2023 17.09 uur

BURGUM - Op de Kloosterlaan kwamen donderdagmiddag drie auto's met elkaar in botsing. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening.

Het ongeval vond omstreeks 16.35 uur plaats. De voorste automobiliste stond stil met haar voertuig in de richting van Burgum. De tweede automobilist stond daar op te wachten om te kunnen passeren. De achterste automobiliste zag dit te laat en botste op de middelste auto. Deze schoot door naar de voorste.

Eén gewonde

De ambulance kwam ter plaatse voor een inzittende van het achterste voertuig. Het slachtoffer is opgevangen in de ambulance. Later is de gewonde overgebracht naar het ziekenhuis.

File op Kloosterlaan

De aanrijding zorgde voor de nodige overlast voor het verkeer. Omdat de kruising Quatrebras is afgesloten is het in de avondspits al erg druk op de Zomerweg en Kloosterlaan. Tijdens de afhandeling van het ongeval moest het verkeer op de Zomerweg omrijden via de Oude Commissieweg.

