Gaslekkage in hoofdleiding in Twijzelerheide

do 12 januari 2023 16.06 uur

TWIJZELERHEIDE - Bij werkzaamheden aan de Gealewei in Twijzelerheide is donderdagmiddag een gasleiding geraakt. Het zou gaan om een hoofdleiding.

De gasleiding werd geraakt tijdens het boren voor bronbemaling. Deze was nodig om al het water weg te pompen voordat er een kabel gelegd kon worden. Deze kabel is bestemd voor het nieuwe uitbreidingsplan in het dorp.

De brandweer van De Westereen werd om 15.03 uur opgeroepen voor de gaslekkage. De situatie is ter plaatse veiliggesteld in afwachting van Stedin. Medewerkers kwamen later in de middag ter plaatse om de lekkage te dichten.

FOTONIEUWS