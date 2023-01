Celstraf geëist voor overval met broer op tankstation in Dokkum

do 12 januari 2023 13.45 uur

LEEUWARDEN - Tegen de 19-jarige Dokkumer die op 9 juli vorig jaar samen met zijn jongere broertje het Shell tankstation in Dokkum heeft overvallen, is donderdag een jeugddetentie geëist van 240 dagen waarvan 71 dagen voorwaardelijk.

Verdachte heeft volgens psycholoog geen 'criminele inslag’

Officier van justitie Erik Veen eiste volgens het jeugdstrafrecht, rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. De Dokkumer lijdt aan autisme. Daardoor kan de overval hem volgens een psycholoog slechts in verminderde mate worden toegerekend. Ook stelde de psycholoog vast dat de jongen geen 'criminele inslag’ heeft.

Nauwelijks of geen herinnering

Op de zitting kon de Dokkumer op veel vragen van rechtbankvoorzitter Monique Dijkstra geen antwoord geven, hij kon zich een boel details niet meer herinneren. Dat was niet gespeeld, constateerde de officier. Dat de Dokkumer nauwelijks of geen herinnering had aan wat er voor, tijdens en na de overval was voorgevallen had volgens Veen alles te maken met zijn autisme.

'Het is wel een ernstig feit'

Tegelijk baarde het de officier ook zorgen, dat de verdachte heel veel was vergeten. "Het is wel een ernstig feit", zei Veen. De medewerkster van het tankstation heeft er volgens de officier lang last van gehad.

De Dokkumer was op de ochtend van 9 juli samen met zijn jongere broer naar het tankstation gelopen. Er leek sprake te zijn van een vooropgezet plan: de jongen had slippers meegenomen, hij had zijn trui binnenstebuiten aan gedaan en hij had van zijn broer een pet geleend, om herkenning te bemoeilijken.

Broek gedumpt

Na de overval had hij kledingstukken en zijn sneakers weggegooid. Zijn broek had hij ergens over een schutting gedumpt. Of er vooraf was afgesproken om het benzinestation te overvallen, wist hij ook niet meer. "Dat kan ik bijna niet geloven", reageerde voorzitter Dijkstra. Toen de twee jongens in de tankshop zeiden dat het om een overval ging, dacht de vrouw die achter de balie stond in eerste instantie dat het om een grap ging.

Blikje Red Bull

Een man die ook in de shop was, greep een van de overvallers bij de kraag, maar deinsde terug toen hij zag dat de jongen een mes in de hand had. Uiteindelijk kregen de overvallers geld mee - 160 euro - en griste een van hen nog een blikje Red Bull uit de koeling. Op de camerabeelden werd de verdachte herkend, hij en zijn broer werden 's middags aangehouden.

Veel gedronken

De Dokkumer had de avond voor de overval veel gedronken. De reclassering vond het raadzaam om zowel het drinken als het blowen, dat laatste doet de verdachte om te ontspannen, te verbieden. Hij heeft volgens de reclassering baat bij een sterk gestructureerde omgeving. Verder zou hij een behandeling moeten ondergaan. Hij kan, nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan, meteen terecht in een instelling in Assen.

Vlindermes en neppistool

De straf die de officier eiste is gelijk aan de tijd die de Dokkumer in voorarrest heeft doorgebracht. Behalve de overval op het tankstation werd hem ook nog het bezit van een neppistool en een vlindermes verweten. Met het pistool, een gasdrukwapen, was hij zes dagen voor de overval gezien in een café in Dokkum.

Het vlindermes had hij bij de voetbalvelden gevonden, met het pistool schoot hij op schietschijven, vertelde hij de rechters. De zaak van de minderjarige broer werd donderdagmiddag achter gesloten deuren behandeld.

De rechtbank doet op 26 januari uitspraak.