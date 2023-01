Dokkumse (30) botst - onder invloed - op betonpaal

wo 11 januari 2023 13.05 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige automobiliste uit Dokkum kreeg dinsdag een rijverbod van 24 uur. Ze testte bij de politie positief op drugsgebruik nadat ze tegen een betonpaal was gereden.

De eenzijdige aanrijding vond omstreeks 21.20 uur plaats op de rotonde met de Archipelweg in Leeuwarden.

De bestuurster was na het ongeval doorgereden. Agenten wisten de vrouw op de Groningerstraatweg staande te houden.

Omdat de agenten een vermoeden hadden van drugsgebruik moest de vrouw een speekseltest doen. Uit de test kwam naar voren dat ze drugs had gebruikt. De Dokkumse is daarop aangehouden en op het bureau is bloed afgenomen door de GGD arts.

De uitslag van het bloedonderzoek laat altijd lang op zich wachten. De vrouw kreeg een rijverbod van 24 uur (standaard procedure bij positieve speekseltest) en er werd proces-verbaal opgemaakt. Later wordt duidelijk hoeveel en welke drugs de bestuurster had gebruikt en of ze onder of boven de grenswaarden zat.

