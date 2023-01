ASN Installaties overgenomen door Energeia

wo 11 januari 2023 12.32 uur

DOKKUM - ASN Installaties is overgenomen naar de Noorse Energeia groep. Het Dokkumer ASN Installaties heeft bijna 70 jaar ervaring in service en onderhoud. Energeia is een van oorsprong Noors bedrijf dat al ruim 20 jaar duurzame energietoepassingen in de solar branche ontwikkelt, investeert en exploiteert.

Het hoofdkantoor van Energeia zit in Oslo. Daarnaast zijn er vestigingen in Leeuwarden en in Milaan.

De overname van ASN Installaties kon plaatsvinden omdat het bedrijf te klein is om de grote vraag aan te kunnen in de samenleving. Er is steeds meer vraag naar verduurzaming en het dienstenpakket moet flink worden uitgebreid. ASN Installaties denkt dat Energeia daarin de oplossing is met 'groter denken en doen'.



Energeia maakt stap consumentenmarkt

Energeia is actief op de grootzakelijke Solar markt. Met ASN Installaties halen zij een partner aan boord voor het onderhoudsmanagement van hun portefeuille in Nederland en maken ze de stap naar de kleinzakelijke en de consumentenmarkt.

Energeia wil samen met ASN klanten bedienen met energie-opwektoepassingen, warmte oplossingen en overige producten gericht op de energietransitie, zoals laadpalen en systemen voor energieopslag. De werkzaamheden worden onder de huidige bedrijfsnaam ASN Installaties uitgevoerd en vanuit de huidige locatie in Dokkum.

Robert Veenstra, directeur en mede-eigenaar Energeia: "Wij willen graag betekenisvol zijn in de energietransitie. ASN Installaties is een betrokken regionaal bedrijf met een persoonlijke benadering naar medewerkers en klanten toe. Het bedrijf heeft de kennis en kunde op de particuliere en kleinzakelijke markt. Voor deze groep gaat er namelijk veel veranderen. En dit is voor veel mensen complex. Wij willen de klanten gaan ondersteunen en begeleiden richting de energietransitie."

Nieuwe kansen personeel ASN Installaties

"Deze samenwerking biedt ons personeel kansen om sneller verder te kunnen groeien in de duurzame energiemarkt. ASN Installaties is een prachtig bedrijf met gemotiveerde medewerkers waar ik trots op ben. Ik weet zeker dat ASN in goede handen is bij Energeia. Ik heb dan ook het volste vertrouwen in een mooie toekomst voor het bedrijf", geeft Corinna Scharringhausen, directie ASN Installaties aan.

De huidige 45 medewerkers van ASN blijven onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst. Energeia wil inzetten op groei en persoonlijke ontwikkeling door trainingen, opleidingen en coaching aan te bieden voor alle medewerkers.