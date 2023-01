Voetballer Drogeham schopt tegenstander 'met een volle wreeftrap' tegen het hoofd

di 10 januari 2023 16.35 uur

LEEUWARDEN - Volgens een getuige had een speler van het vierde elftal van vv Drogeham medio oktober 2021 in een thuiswedstrijd tegen een team van vv Zuidhorn uit Groningen een tegenstander "met een volle wreeftrap" tegen het hoofd getrapt. Dinsdag moest de voetballer van Drogeham (22) zich voor de politierechter verantwoorden.

"Net zoals je vol tegen een bal trapt"

De officier van justitie had een poging tot zware mishandeling ten laste gelegd. De speler van Drogeham had de op de grond liggende tegenstander volgens de grensrechter van de Groningers hard tegen het hoofd geschopt. "Net zoals je vol tegen een bal trapt". De verdachte dacht zelf dat hij het slachtoffer achter op het hoofd had geraakt. De officier van justitie verweet de Drogehamster dat hij het slachtoffer in ieder geval "een gerichte trap" tegen het hoofd had gegeven.

Van achteren een trap op de kuit

De twee waren elkaars directe tegenstander in het veld. Er waren over en weer al verscheidene botsingen geweest, voor het uit de hand liep. Terwijl de bal in geen velden of wegen te bekennen was, had de verdachte van achteren een trap op de kuit gekregen van de Zuidhorn speler. Meteen nadat zijn grensrechter de Groninger voetballer een duw gaf, draaide de Drogehamster zich om en had hij zijn opponent een schop gegeven.

Na de wedstrijd excuses aangeboden

Hij was direct uit het veld gelopen. Volgens getuigen was zijn tegenspeler zwaar aangeslagen en lag hij op de grond met zijn ogen te draaien. Na de wedstrijd had de verdachte nog met hem gesproken en zijn excuses aangeboden. "Ik heb gevraagd hoe het met hem was en gezegd dat het niet zo had gemoeten". Op de zitting omschreef hij zijn daad als "actie-reactie".

Schorsing van 33 maanden

Tijdens de behandeling van de zaak door de tuchtcommissie van de KNVB had hij gezegd dat het hem zwart voor de ogen werd. De voetbalbond nam het incident hoog op: de Drogehamster kreeg een schorsing van 33 maanden aan de broek. Hij kon die straf terugbrengen tot de helft als hij bij de bond in Zeist een training zou volgen waar hem geleerd werd goed met zijn emoties om te gaan. Hij was niet op het aanbod ingegaan.

"Dit is pure agressie"

Bij het formuleren van de strafeis hield de officier rekening mee dat de Zuidhorn speler zich bepaald niet onbetuigd had gelaten. Ook de sanctie van de bond woog de aanklaagster mee. De reactie van de Drogehamster op de overtreding van de tegenstander noemde zij "disproportoneel". "Dit is pure agressie", aldus de officier. Zij eiste een werkstraf van 120 uur plus een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.

Geen adolescentenstrafrecht

De rechter maakte er een werkstraf van 80 uur van, plus twee maanden cel voorwaardelijk, en volgde daarmee het advies van advocaat Klaas Wielenga. Het voorstel van de raadsman om het adolescentenstrafrecht toe te passen, legde de rechter naast zich neer. Aan het eind van de zitting bood de Drogehamster nogmaals zijn excuses aan aan zijn tegenstander, die overigens niet naar de zitting was gekomen.