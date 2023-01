Jaarwisseling: schade aangericht in Blije

di 10 januari 2023 12.20 uur

BLIJE - Tijdens de jaarwisseling is er schade aangericht in Blije. Bij een woning aan de Healebuorren in het dorp verdwenen vijf houten tuinstoelen. Deze zijn in een vuurton gegooid. Er werd ook een grijze container met vuurwerk opgeblazen en een tuinbeeld van een hond werd onthoofd.

Aan de Stationsweg was het ook raak. Hier werd een stalen schommel in een tuin gegooid. Een auto en een glijbaan raakten hierdoor beschadigd. Verderop in de buurt werd een brommobiel en een plantenbak vernield. Bij een woning verdween tuinverlichting.

De politie is op zoek naar mensen die eventueel iets hebben gezien. Getuigen kunnen contact opnemen via 0900-8844.