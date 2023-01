Brand in leegstaande schuur in Oosterwolde

ma 09 januari 2023 18.45 uur

OOSTERWOLDE - In een leegstaande schuur aan de Dertien Aprilstraat in Oosterwolde is maandagmiddag brand uitgebroken. De brandweerlieden werden om 17.51 opgeroepen.

Vermoedelijk is er brand ontstaan in het dak en is dit aangestoken. Met een straal water was het vuur snel onder controle. Wel kwam er enige tijd veel rook vrij.

