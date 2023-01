Drachten getroffen door stroomstoring

ma 09 januari 2023 00.57 uur

DRACHTEN - Huishoudens in Drachten zijn in de nacht van zondag op maandag getroffen door een stroomstoring. Van de storing werd rond 00.35 uur een melding gemaakt. Volgens netbeheerder Liander ging het om minder dan 2000 huishoudens. De verwachte eindtijd was 02.45 uur, maar even na 02.00 uur hadden monteurs de storing verholpen.

Het ging om de volgende straten:

't Leger

't Lot

Baalder

Beugel

De Bank

De Bolten

De Foute

De Hage

De Jerden

De Kamp

De Klim

De Leijen

De Meent

De Parken

De Petten

De Posten

De Ring

De Singel

De Slag

De Stoeken

De Stok

De Zwaai

Eibertsbek

Graverij

Helling

Karturf

Klaverweide

Leerweg

Leidijk

Lidlum

Ludingakerke

Middelwyk

Nachtegaalstraat

Noorderdwarsvaart

Noordkade

Raai

Spitael

Splitting

Sponturf

Steenkerk