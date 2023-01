Geslaagde Club van 100 wandeltocht en nieuwjaarsloop VV Kollum

zo 08 januari 2023 15.32 uur

KOLLUM - Zaterdag was de sportieve aftrap van het sportjaar 2023 van de VV Kollum. Op het programma stond de inmiddels traditionele Wandeltocht en Nieuwjaarsloop. Deze lopen worden mogelijk gemaakt door de actieve Club van 100 van de VV Kollum.

Om één uur werd het startschot gelost door Freerk Holwerda en vertrokken een kleine honderd wandelaars voor hun tocht van circa 8 kilometer rondom Kollum. Tijdens de tocht konden de wandelaars voor de koek en zopie terecht bij familie De Boer.

Bij binnenkomst op sportpark Baensein stond de oliebollenkraam van Gerard Mollema, waar de lopers een heerlijke oliebol konden halen en in de kantine een kopje thee of koffie. De wandelomstandigheden waren perfect, de wandelaars waren na afloop vol lof over de route en organisatie.

Hierna was het tijd voor de hardlopers, aan de start stond een zestigtal lopers. Leden van de voetbalvereniging maar ook liefhebbers van hardlopen uit Kollum en directe omgeving.

Om 15.15 uur klonk het startschot. De lopers konden kiezen uit twee afstanden, drie en acht kilometer. De acht kilometer voert de lopers via het Paradyske richting Veenklooster, via de Fogelsangleane en het Pibo Domapad weer terug richting Baensein. Dit is een prachtige verharde en onverharde route die autoluw is.

Op kruisingen staan vrijwilligers van de organisatie, er is een voorfietser en een fietser die achteraan fietst, een ehbo-er op de fiets. Dit alles om de veiligheid van de lopers te waarborgen.

De wisselbeker voor de snelste loper van de VV Kollum werd dit jaar gewonnen door Dennis de Bruin in een tijd van 32:23.

De eindtijden van alle lopers zijn genoteerd en de volledige uitslag is te vinden op www.kollum.nl .

Heren Senioren lid VV Kollum, 8 kilometer

Dennis de Bruin 32:23

Anne Jan de Vries 33:45

Randy van Malsen 36:31

JO 17 en JO 19, 8 kilometer

Wienand Kuiken 37:12

Hans Kootstra 38:02

Jan Kootstra 40:20

Jeugd, lid VV Kollum, 3 kilometer

Jappie Bronsema 12:16

Senna Kuitert 12:18

Yme Bronsema 14:37

Dames Senioren, lid VV Kollum, 3 kilometer

Suzanne Klein 20:41

Anouk de Jong 20:41

Heren, geen lid VV Kollum, 8 kilometer

Jelle Jacob Postma 33:31

Johan Wijma 33:47

Julian Huizinga 36:18

Dames, geen lid VV Kollum, 8 kilometer

Margreet Ausma 42:35

Tiny Wouda 46:25

Petronella Kuiken 46:48

FOTONIEUWS