Automobilist verliest macht over stuur en botst op boom

za 07 januari 2023 23.04 uur

DONKERBROEK - Een automobilist is zaterdagavond met zijn auto tegen een boom gebotst op de Bovenweg bij Donkerbroek. Hij reed rond 21.30 uur vanaf Haule richting Donkerbroek toen hij in de bocht de macht over het stuur verloor. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Hij is later opgehaald door familie.

De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten door de politie. Het verkeer kon via het naastgelegen fietspad langs de plek van het ongeval. Een berger is ter plaatse gekomen om het beschadigde voertuig mee te nemen.

