Bremer Transport overgenomen door St vd Brink

za 07 januari 2023 21.47 uur

BURUM - Bremer Transport uit Burum is per 1 januari 2023 overgenomen door transportbedrijf St vd Brink uit Ermelo. Het gaat zowel om de transportactiviteiten en de medewerkers van Bremer Transport.

De overname van activiteiten betreft 20 transporteenheden en 24 medewerkers.

Groei in bouwsector

Onderdeel van de strategische koers van St vd Brink is om te groeien in de bouwsector. De overname geeft hier een mooie invulling aan. Met de overname blijft de werkgelegenheid gegarandeerd. Zo laat het bedrijf in een persbericht weten.

De naam en locatie van Bremer Transport blijven gewaarborgd. Alwin Bremer blijft betrokken bij het bedrijf. Beide partijen stippelden samen een routekaart uit nadat duidelijk was geworden dat Bremer openstond voor verkoop.

"Bij de eerste ontmoeting spraken wij uit dat het gevoel van beide kanten goed moet zijn om verder het traject in te gaan. Dit gevoel bleek positief ook vanwege het feit dat onze beide ondernemingen familiebedrijven betreft met rijke histories. Voor mij was St vd Brink dan ook dé partij om ons bedrijf aan over te dragen", vertelt Alwin Bremer.

Het bedrijf Bremer is ooit gestart als boderijder met paard en wagen. Vier generaties verder is Bremer vandaag de dag specialist in het exceptioneel vervoer van zeecontainers, schaftketen, houtskeletbouw, vangrails, bouwcamera’s en hout. Met de kraanwagens kan naast het vervoer de vervoerde lading direct op de juiste plaats worden gezet tot een afstand van 36 meter.