Man (24) aangehouden voor bezit drugs, mes en stroomstootwapen

za 07 januari 2023 09.52 uur

GYTSJERK - Een 24-jarige inwoner van Zutphen is vrijdagochtend door de politie aangehouden in Gytsjerk. Tijdens een controle bleek de man in het bezit te zijn van een gebruikershoeveelheid harddrugs. Ook werd er een verboden mes en een stroomstootwapen aangetroffen in zijn voertuig.

De man werd langs de Canterlandseweg staande gehouden. De bestuurder is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De man is na verhoor heengezonden met een dagvaarding en zal zich op een later moment bij de politierechter moeten verantwoorden.

Tweede aanhouding

Een 33-jarige Leeuwarder liep eerder deze week al tegen de lamp. Tijdens een controle langs de Trynwâldsterdyk in het dorp werd er drugs in zijn auto aangetroffen. De man werd in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden op verdenking van handel en bezit van harddrugs. De verdachte werd ingesloten op het cellencomplex in Leeuwarden.