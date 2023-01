Overleden vrouw aangetroffen in het water in Grou

vr 06 januari 2023 13.20 uur

GROU - De politie heeft vrijdag een overleden persoon aangetroffen in het water in Grou. Het lichaam werd gevonden in de omgeving van de Volmaweg. De politie onderzoekt of het gaat om de 50-jarige Oekraïense vrouw die sinds 22 december vermist is.

De vrouw verbleef in opvang Herberg Oer 't Hout in Grou. Zij werd voor het laatst gezien in de buurt van de kades aan het Pikmeer. De politie heeft eerder al gezocht met sonarapparatuur. Ook werden er speurhonden ingezet.

Update:

Aan het einde van de middag maakte de politie bekend dat het ging om de vermiste 50-jarige vrouw uit Oekraine. "Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor een misdrijf. Het politieonderzoek is afgerond." aldus de politie.

