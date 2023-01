Inbreker ontkent maar laat bloedspoor achter: 6 maanden cel

vr 06 januari 2023 13.15 uur

LEEUWARDEN - Voor een woninginbraak en een inbraak in een bedrijfspand aan de Oedsmawei in Grou is een 29-jarige man vrijdag door de politierechter veroordeeld tot een celstraf van zes maanden plus twee maanden voorwaardelijk.

DNA aangetroffen

De verdachte heeft geen vast woonadres, hij staat ingeschreven bij het Leger des Heils in Leeuwarden. Ondanks dat zijn DNA werd aangetroffen in het bedrijfspand in Grou, ontkende de man de aantijgingen. Hij werd op de avond van 30 september vorig jaar aangehouden in de tuin van een woning aan de Harlingerstraatweg in Leeuwarden.

Verdachte: stond te plassen

De politie was om ongeveer kwart voor 11 \'s avonds gewaarschuwd door de overburen: er zou in de woning zijn ingebroken. De politie was twee minuten na het telefoontje ter plaatse en trof de verdachte aan. De man beweerde dat hij op weg was naar het centrum en in de steeg naast de woning stond te plassen.

Geritsel in de tuin van de buren

De politie had hem echter aangetroffen in de achtertuin, die was afgesloten door een omheining. Er was waarschijnlijk een tweede inbreker: op het moment dat de verdachte werd aangehouden, hoorde de politie geritsel in de tuin van de buren. En er werden kleren aangetroffen die niet van de verdachte waren. De tweede inbreker verdween spoorloos.

Matrassen om kluis naar buiten te slepen

In de woning was een ravage aangericht. Er lagen een paar matrassen die waarschijnlijk waren gebruikt om een kluis vanaf de eerste etage naar buiten te slepen. De kluis lag in de voortuin. Een half jaar eerder was er ingebroken in het bedrijfspand aan de Oedsmawei in Grou.

Sleutelbos weggenomen

De inbrekers waren binnengekomen door deuren te forceren. De balie was overhoop gehaald en kantoren waren doorzocht. Er werd alleen een sleutelbos weggenomen, met sleutels van verschillende bedrijven. Op twee plekken in het pand werd bloed aangetroffen. Bij het inslaan van een ruit had een inbreker zichzelf waarschijnlijk verwond.

In het buitenland geweest

Het bloed bleek afkomstig van de verdachte. Die ontkende bij inbraken betrokken te zijn geweest. Hij zou op het moment van de inbraak in het buitenland zijn geweest. Hoe zijn bloed in het pand in Grou terecht kon komen, kon hij niet verklaren. "Ik ben nooit bloed verloren", zei de man.

27.000 euro schade

Er was voor meer dan 27.000 euro schade aangericht in het pand. Bijna de helft was door de verzekering vergoed, de andere helft werd op de verdachte verhaald. Uiteindelijk zou de rechter een bedrag van 3000 euro toewijzen, voor het overige werd de vordering niet ontvankelijk verklaard. Het restant zal via de civiele rechter op de verdachte verhaald moeten worden.

Drie weken eerder veroordeeld

De officier van justitie eiste tien maanden cel. Volgens de officier was de verdachte op 9 september nog door het gerechtshof veroordeeld, ook voor een inbraak of een diefstal. Drie weken later was de man betrokken bij de inbraak in Leeuwarden. "Die veroordeling heeft niet veel indruk gemaakt", constateerde de officier. Hij vond dat de verdachte maar op de blaren moest zitten.

Voldoende bewijs

De rechter maakte er een deels voorwaardelijke celstraf van. Zo kan de verdachte door de reclassering begeleid worden en kan hij een behandeling krijgen. De bloedsporen in het pand in Grou en het feit dat de man twee minuten na de melding werd aangetroffen in de achtertuin van de woning waar een inbraak plaatsvond, was voor de rechter voldoende bewijs dat de man een aandeel heeft gehad in beide inbraken.