Na bijna 50 jaar einde aan dragraces op airstrip van Drachten

do 05 januari 2023 22.08 uur

DRACHTEN - Er is een einde gekomen aan de dragraces op de airstrip van het vliegveld van Drachten. Dat heeft de organisatie DHRA woensdag bekendgemaakt.

Stichting Vliegveld Drachten en de gemeente Smallingerland hebben besloten dat het vliegveld vanaf heden niet meer beschikbaar zal zijn voor de autoraces.

"Wij als DHRA zagen samen met 402 automotive nog volop kansen om hier jaren te racen. Sinds 1975 is dit de enige echte dragstrip in Nederland waar nu abrupt een einde aan komt." zo laat Marcel Gouma van de organisatie WâldNet weten.

De voorbereidingen voor een evenement in 2023 waren al begonnen. De DHRA kreeg woensdag officieel te horen dat er definitief een einde is gekomen aan de races in Drachten.

Dure schoonmaakbeurt

De aanleiding voor de beëindiging is een nieuwe aanvliegroute. De hele landingsbaan zal hiervoor compleet schoongemaakt worden door een deskundig bedrijf. De hoge kosten zorgen ervoor dat de baan na deze klus niet meer gebruikt kan worden voor races. Tijdens het schoonmaken wordt alle rubber van de baan verwijderd.

Regelgeving

"Daarnaast sluiten de verdere ontwikkelingen op het veld en het nieuwe luchthavenbesluit, de vigerende wet- en regelgeving, evenementen uit, die de orde en veiligheid van het luchthaventerrein kunnen aantasten. Ook evenementen waarvoor de luchthaven tijdelijk gesloten moet worden, zullen hierdoor worden uitgesloten." zo liet het bestuur van het vliegveld DHRA weten.

Zoeken naar nieuwe locatie

DHRA zal, in samenwerking met de diverse partners, blijven zoeken naar alternatieve locaties in Nederland. De gemeente Smallingerland heeft al aangegeven dat er in deze gemeente geen plek meer is voor dragraces.