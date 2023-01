Nieuwjaarsreceptie gemeente Noardeast-Fryslân

do 05 januari 2023 19.45 uur

DOKKUM - Met het houden van een nieuwjaarsreceptie nodigde de gemeente alle dorpen, wijken, verenigingen en ondernemers uit om elkaar te ontmoeten, te horen en mee te nemen.

De gemeente luidde donderdagmiddag het nieuwe jaar dan ook in met een nieuwjaarsreceptie met als thema 'Ferbûn mei de mienskip’ in de Grote- of Sint Martinuskerk aan de Markt in Dokkum

Na een welkomswoord van Riejette Kooistra droeg streekdichter Geart Tigchelaar "Ien en mien" voor. Hierna kreeg burgemeester Johannes Kramer het woord voor zijn nieuwjaarstoespraak.

Daarna sprak de kinderburgemeester Ilse Leffring nog enkele woorden gevolgd door een optreden van De Boegies, waarmee het officiële gedeelte werd afgesloten.

Klik hier voor de speech van burgemeester Johannes Kramer (.docx).

FOTONIEUWS