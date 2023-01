Man gewond bij explosie in Augustinusga

do 05 januari 2023 17.56 uur

AUGUSTINUSGA - Bij een explosie in een achtertuin van een woning aan It Oast in Augustinusga is donderdag een man gewond geraakt. Vermoedelijk ging het mis met een gasfles. De man raakte gewond aan zijn arm.

De politie, een ambulance en de brandweer werden om 17.10 uur opgeroepen. Volgens omstanders zou er een gasfles zijn geëxplodeerd. De man was bij kennis en kon zelfstandig op de brandcard stappen. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS