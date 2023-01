Eerste ingeleverde kerstbomen de grond in bij AquaZoo

do 05 januari 2023 14.56 uur

LEEUWARDEN - In AquaZoo zijn de eerste tachtig kerstbomen geplant. De komende weken zullen ook de overige van de in totaal 250 ingeleverde sparren de grond in gaan. Kerstbomen met kluit konden maandag bij de dierentuin in Leeuwarden afgegeven worden in ruil voor een entreeticket.

General manager Jeroen Loomeijer: "De dag was een succes! Iedereen was erg enthousiast en blij dat ze iets konden bijdragen aan het park én aan het milieu. Want op deze manier krijgen de bomen echt een nieuw leven. Sparren doen er ruim tien jaar over om een volwaardige boom te worden en na enkele weken in de huiskamer worden ze weer weggegooid. Dat vinden we enorm zonde. We zijn daarom erg blij dat we een duurzame oplossing hebben gevonden voor deze bomen."

Colville-gebied

De eerste bomen hebben een plek gekregen in het afgelopen jaar geopende tijgerverblijf. De overige bomen zijn tijdelijk ergens anders geplant om te kijken welke er levensvatbaar zijn. Deze zullen uiteindelijk worden overgeplaatst naar het nieuwe Colville-gebied, dat naar verwachting medio 2023 wordt geopend.

Colville verwijst naar een rivier in Alaska, in het noorden van Amerika. Het gebied gaat dan ook Noord-Amerikaanse dieren huisvesten, zoals de ijsberen, wasberen en Canadese bevers. Loomeijer: "Het nieuwe gebied wordt gerealiseerd op de plek waar de kinderboerderij stond. De ijsberen blijven waar ze zitten, de overige dieren leven nu al wel in AquaZoo, maar verhuizen straks naar een splinternieuw verblijf. Dat gaat echt een Noord-Amerikaanse sfeer uitstralen en de ingeleverde naaldbomen passen perfect in dit decor."