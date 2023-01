Boete voor automobilist met te hoog toerental in Burgum

do 05 januari 2023 14.42 uur

BURGUM - 250 euro. Dat is de boete die een 19-jarige automobilist uit de gemeente Smallingerland woensdagavond kreeg in Burgum. Hij veroorzaakte enorm veel lawaai op de Markt door een overdreven hoog toerental te creëren met zijn auto.

De jongeman had de pech dat de politie in de buurt was. Hij werd gelijk op de bon geslingerd.

De Markt in Burgum is al een tijdje onderwerp van gesprek in het dorp. Veel aanwonenden ervaren veel overlast van de jongeren aldaar. Sommige mensen zijn bang om 's avonds de straat op te gaan. De politie houdt daarom extra toezicht op het gedrag van de jeugd op het grote parkeerterrein midden in Burgum.