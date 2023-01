Aanvullende zorgverzekering: wanneer heb je het nodig?

do 05 januari 2023 13.49 uur

LEEUWARDEN - Ben je 18 jaar of ouder en woon of werk je in Nederland? Dan ben je verplicht om de basis zorgverzekering af te sluiten. Hiermee ben je verzekerd voor medisch noodzakelijke kosten, zoals de huisarts, voorgeschreven geneesmiddelen, medische specialisten en ziekenvervoer. Naast de basisverzekering kun jij je ook nog aanvullend verzekeren. Omdat een aanvullende verzekering niet verplicht is, ben je vast benieuwd of je dit nodig hebt. In dat geval raden wij je aan om verder te lezen. In deze tekst vertellen wij je namelijk wanneer je een aanvullende zorgverzekering nodig hebt.

Zorg die buiten de basisverzekering valt

Als je zorg uit de basisverzekering nodig hebt, wordt dit over het algemeen vergoed. Doordat je te maken krijgt met eigen risico, kan het overigens zijn dat je (een deel van) de kosten zelf betaalt. Een verzekeraar vergoedt zorgkosten namelijk pas als jouw eigen risico 'op’ is. Heb je zorg nodig die buiten de dekking van de basisverzekering valt? Dan heeft het geen zin om een claim in te dienen bij jouw verzekeraar. Althans, niet als je geen aanvullende verzekering(en) hebt afgesloten.

Moet je meermaals behandeld worden door een fysiotherapeut? Of is er iets mis met jouw gebit en onderga je hiervoor een behandeling bij de tandarts? Dan worden de kosten hiervan niet vergoed als je alleen een basisverzekering hebt afgesloten. Deze zorg valt namelijk buiten het basispakket. Als je regelmatig geblesseerd bent of een slecht gebit hebt, kan het daarom verstandig zijn om je aanvullend te verzekeren. Je draait in dat geval namelijk niet zelf op voor dergelijke zorgkosten.

Bereken of een aanvullende verzekering de moeite waard is

Om te bepalen of je een aanvullende verzekering nodig hebt, doe je er goed aan een berekening te maken. Hiervoor moet je allereerst weten wat een aanvullende studentenverzekering kost. Hiervoor kun je het beste verschillende verzekeraars met elkaar vergelijken. Niet alleen de premie van de basisverzekering verschilt namelijk per verzekeraar, maar ook de premie voor aanvullende verzekeringen. Wanneer je niet veel tijd en moeite in het maken van een vergelijking wilt steken, kun je het beste een vergelijkingssite gebruiken.

Weet je inmiddels hoeveel je betaalt voor een aanvullende verzekering? Zoek dan uit hoeveel je voor bijvoorbeeld een controle bij de tandarts betaalt. Dit is waarschijnlijk vele malen minder dan de totale premie die je per jaar betaalt voor een aanvullende verzekering. Wanneer je een goed gebit hebt en eigenlijk alleen maar voor een controle naar de tandarts gaat, ben je vaak veel goedkoper uit door de kosten gewoon zelf te betalen.

Controleer aanvullende verzekeringen jaarlijks

Als je momenteel een aanvullende verzekering hebt, ga je er waarschijnlijk vanuit dat je goed verzekerd bent. Toch is dit niet altijd het geval, want een verzekeraar kan een aanvullende verzekering ieder jaar namelijk aanpassen. Sommige mensen denken dat alleen de prijs verandert, maar dat hoeft niet. Er zijn ook verzekeraars die de dekking of voorwaarden van een aanvullende verzekering wijzigen. Vandaar dat het verstandig is om ieder jaar te kijken of je een aanvullende zorgverzekering wel of niet aan wilt houden. Zodoende voorkom je dat je betaalt voor zaken waar je helemaal niet voor verzekerd blijkt te zijn.