Recordopbrengst Zalmactie voor Altijd Doen

do 05 januari 2023 11.16 uur

DOKKUM - De traditionele Zalmactie in Dokkum heeft dit jaar een recordopbrengst van € 2.164,- voor Stichting Altijd Doen opgeleverd. Op woensdag 4 januari is de cheque met opbrengst aangeboden aan Stichting Altijd Doen.

Vierde jaar op rij

Lionsclub Dokkum Bonifatius is initiatiefnemer van de jaarlijkse Zalmactie. Het was de vierde actie op rij en nog steeds groeit de opbrengst door. Gaathze Kloosterman van de Lions: "Je merkt dat de bekendheid van de zalmactie echt toeneemt. Vooraf wordt al gevraagd naar de actie en online wordt steeds meer besteld. We zijn erg blij dat we zo’n mooie opbrengst hebben weten te realiseren, ondanks dat de inkoopprijzen ook gestegen zijn."

Het zegt veel over het succes van de actie en de bereidheid van mensen om te kopen. Gaathze: "Het is natuurlijk een lekker product, maar we merken ook dat mensen graag iets willen kopen voor het goede doel. Dat is erg mooi om te zien. We willen alle Dokkumers en mensen in de regio bedanken voor het kopen van de zalm. Het is erg belangrijk dat de Stichting Altijd Doen haar activiteiten kan blijven organiseren."

Kerstavond door Stichting Altijd Doen

Stichting Altijd Doen is een lokale organisatie die in 2006 in het leven is geroepen door een groep enthousiaste Dokkumers die graag iets extra`s wilden doen voor de mensen die het in het dagelijks leven niet altijd even gemakkelijk hebben.

Dinsdag 20 december j.l. organiseerde de stichting haar jaarlijkse kerstavond met lekker eten en entertainment voor mensen die bijvoorbeeld een iets mindere beurs hebben of mensen die alleen zijn en uitkijken naar een geheel verzorgde kerstavond.

Er waren 130 mensen uit de regio in de IJsherberg aanwezig. Zij konden deze avond kosteloos bijwonen en er met elkaar van genieten. Zomers organiseert de stichting elk jaar een vakantiedag voor gezinnen. Ook in 2023 wil Altijd Doen deze activiteiten weer organiseren.

Zalmactie 2023

De Zalmactie in Dokkum aan het einde van het jaar is inmiddels een traditie. Gaathze Kloosterman: "Deze lijn moeten we doorzetten. De organisatie en samenwerking lopen gesmeerd. 1 op 1 aan particulieren willen we weer minimaal net zo veel verkopen. Ik denk ook dat we meer bedrijven kunnen interesseren om zalm te kopen voor de kerst voor personeel en relaties. Na de zomer gaan we starten met de organisatie van de zalmactie 2023!"