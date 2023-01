Hurdegaryp, Tytsjerk en Suwâld krijgen glasvezelnetwerk van DELTA Netwerk

wo 04 januari 2023 12.14 uur

HURDEGARYP - Goed nieuws. DELTA Netwerk gaat in Hurdegaryp, Tytsjerk en Suwâld glasvezel aanleggen. Na het verstrijken van de deadline van 30 november bleek dat er hier voldoende inwoners zich hebben aangemeld voor glasvezel.

Nu het zeker is dat er glasvezel komt, krijgen diegenen die nog geen abonnement hebben afgesloten, de kans om zich tot 31 januari alsnog aan te melden zonder dat er activatiekosten gerekend worden.

Verlenging tot en met 31 januari voor overige dorpen in gemeente Tytsjerksteradiel

Voor de overige dorpen zijn er voor de deadline nog net niet voldoende aanmeldingen binnengekomen om een glasvezelnetwerk aan te leggen. Met de zekerheid dat er nu in drie dorpen daadwerkelijk glasvezel wordt aangelegd en omdat veel dorpen dicht bij het minimale deelnamepercentage zitten, krijgen die inwoners nog tot en met 31 januari 2023 om zich aan te melden via deltanetwerk.nl.

Wanneer er dan alsnog voldoende aanmeldingen zijn, komt er ook daar glasvezel. Speciaal voor deze verlenging blijft het Glasvezel Informatiepunt aan de Markt 71C in Burgum open om te helpen bij vragen en inschrijvingen.

Sybryn Hettinga, projectmanager bij DELTA Netwerk, legt uit: "We zijn heel blij dat het gelukt is in de deze drie dorpen. Uiteraard hopen we dat de overige plaatsen hier ook nog voor gaan kiezen. Het blijft een unieke kans op een gratis aangelegd glasvezelnetwerk. Het zou erg zonde zijn wanneer we het nu niet redden, we zijn er zo dichtbij."

Gratis glasvezel voor alle inwoners

Hettinga vervolgt: "Nu het zeker is dat er glasvezel komt, krijgen de inwoners van Hurdegaryp, Tytsjerk en Suwâld een gratis glasvezelaansluiting aangeboden. Elke straat krijgt zo een toekomstbestendig internet- en televisienetwerk.

Maar let op, een glasvezelaansluiting is nog geen werkende verbinding. Wanneer mensen gebruik willen maken van de voordelen van glasvezel, dan kunnen zij een glasvezelabonnement afsluiten. Doen zij dit voor 31 januari 2023, dan profiteren zij van de welkomstaanbiedingen van de deelnemende telecomaanbieders én hoeven er geen kosten betaald te worden om het netwerk later te activeren."

Wat betekent de aanleg van glasvezel voor jou?

Wanneer gaat mijn nieuwe abonnement in? Betaal ik niet dubbel? Kan ik zelf mijn provider kiezen? Hoe werkt de aanleg? Wil jij deze of andere vragen over glasvezel beantwoord hebben? Kom naar onze extra informatiebijeenkomsten en laat je informeren wat de aanleg voor jou betekent.

Maandag 9 januari 2023 - 15.00 - 20.30 uur - Dorpshuis Burgerkamp, It Hof 84, Eastermar

Woensdag 11 januari 2023 - 15.00 - 20.30 uur - De Kamp, Knilles Wytseswei 15, Sumar

Dinsdag 17 januari 2023 - 15.00 - 20.30 uur - De Einekoer, Heermwei 3, Ryptsjerk

Woensdag 18 januari 2023- 14.00 - 17.00 uur - OK PC, Westersingel 49a, Burgum

Donderdag 19 januari 2023 - 15.00 - 20.30 uur - It Wapen van Fryslan, Rengersweg 51, Oentsjerk

Vrijdag 20 januari 2023 - 15.00 - 18.00 uur - Cafe Moarkswal, van Sminiaweg 107, Aldtsjerk

Maandag 23 januari 2023 - 15.00 - 18.30 uur, Glinstra State, Freerk Bosgraafstraat 18, Burgum

Dinsdag 24 januari 2023 - 15.00 - 20.30 uur, De Mounestien, Mounewei 1, Munein

Woensdag 25 januari 2023 - 15.00 - 20.30 uur, Doarpshûs Yn'e Mande, Noarderein 1, Tytsjerk

Donderdag 26 januari 2023 - 15.00 - 20.30 uur, Glinstra State, Freerk Bosgraafstraat 18, Burgum

Zaterdag 28 januari 2023- 11.00 - 15.00 uur - OK PC, Westersingel 49a, Burgum

Tevens blijft het Glasvezel informatiepunt op de Markt 71c in Burgum langer open om je ook daar persoonlijk te helpen met al je vragen. Kom gerust langs op woensdag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 18.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur.