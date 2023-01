Scooterrijder (38) botst op omgevallen boom en raakt gewond

wo 04 januari 2023 07.50 uur

DRACHTEN - Een 38-jarige man uit Drachten is woensdag lichtgewond geraakt bij een botsing met een omgevallen boom. De man reed op zijn scooter over de Hegebrechsterleane richting Drachten. Door de harde wind was een boom omgevallen. Vanwege de hevige regenval zag de man de boom te laat en kon een botsing niet meer voorkomen.

Pijn aan borstkas en pols

De Drachtster had door zijn val pijn aan zijn borstkas en pols. De man droeg een helm en hierdoor is erger voorkomen. Voor de zekerheid werd er nog wel een ambulance opgeroepen. De man is onderzocht op letsel. Hij kwam er uiteindelijk vanaf met lichte verwondingen. De bestuurder hoefde niet mee naar het ziekenhuis en is opgehaald door familie.

Boom verwijderd

De brandweer werd net voor 07.00 uur opgeroepen en heeft de boom verwijderd. De takken zijn in stukken gezaagd en in de berm gelegd. De weg is vervolgens schoongeveegd. Een buschauffeur heeft met zijn bus de omgevallen boom tijdelijk afgeschermd.

Code geel afgegeven

Vanwege de harde wind heeft het KNMI code geel afgegeven. In het noordwesten van het land zijn zware windstoten mogelijk tot ongeveer 80 km/u. De wind komt uit het zuidwesten. In de tweede helft van de ochtend verdwijnen de zware windstoten.

