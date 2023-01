Huis van de maand: Groningerstraat 78 te Surhuisterveen

di 03 januari 2023 15.31 uur

SURHUISTERVEEN - Altijd al willen wonen in een sfeervol en karakteristiek huis in Surhuisterveen? Pak dan uw kans! Aan de Groningerstraat 78 bieden wij deze keurige monumentale vrijstaande woning aan met uitbouw aan de achterzijde, aangebouwde stenen berging én zuidwestgerichte zonnige achtertuin met

houten berging!

De woning staat in een opvallende woningrij dichtbij het centrum van het bruisende Surhuisterveen op een perceel van 205 m2. Aan de achterzijde is een aanbouw gerealiseerd waarin een ruime hal, bijkeuken, badkamer, toilet en berging gevestigd zijn. De woning is wordt verwarmd door middel van een Intergas combiketel uit 2016.

Indeling:

Begane grond:

Entree via de voordeur aan de zijkant van de woning; hal met trapopgang; halfopen (woon)keuken met keurige neutrale keuken; sfeervolle woonkamer met ruim uitzicht over het straatbeeld; tussenhal met achterdeur; bijkeuken met CV-opstelling en witgoedaansluitingen; betegelde toiletruimte met toilet; badkamer met ligbad, douche, wastafelmeubel; extern bereikbare berging.

Eerste verdieping:

De eerste verdieping bestaat uit 2 slaapkamers met inbouwkasten; overloop met bergruimte. Tweede verdieping: Middels plafondluik bereikbare bergzolder.

Buiten:

De diepe zuidwest gelegen achtertuin is maar liefst 17 meter diep en biedt totaal zon 100 m2 aan buitenverblijf! Tijdens zonnige dagen is het in deze privacy volle tuin heerlijk bivakkeren. De houten veranda maakt het helemaal af. Bergruimte nodig? Via het pad naar de voordeur is de externe bergruimte van bijna 6 m2 bereikbaar waar bijvoorbeeld fietsen in gestald kunnen worden.

Surhuisterveen

Surhuisterveen is hét dorp in de regio waar alles te vinden is als: 4 grote supermarkten, vele bedrijvigheid, een groot openluchtzwembadcomplex, levendige horeca en een multifunctioneel centrum met o.a. een bibliotheek en ontmoetingsplekken. Bovendien ligt Surhuisterveen dichtbij de snelweg (A7) met een uitstekende verbinding naar Groningen, Drachten en Heerenveen. Ook Leeuwarden is zeer gemakkelijk te bereiken via de Wâldwei.

Is uw interesse voor deze leuke vrijstaande woning gewekt? Bel dan snel voor het maken van een bezichtigingsafspraak. Onze flexibele makelaars maken uw beeld graag compleet!

