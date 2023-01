TanQyou lost probleem op en zoekt 30 klanten

ma 02 januari 2023 19.58 uur

DE WESTEREEN - TanQyou gaat het probleem bij het tankstation in De Westereen oplossen. Dat laat Johan de Vries namens TanQyou aan WâldNet weten. Hij komt ook graag in contact met de 30 klanten die maandag bij het tankstation hebben getankt.

Het ging mis bij klanten die Euro 95 tankten. Op één of andere manier kreeg een onbekend aantal mensen problemen met de motor waarbij de auto tot stilstand kwam.

Pomp afgesloten

De verkoop van Euro 95 bij de pomp aan de Tolwei is door het bedrijf gelijk stilgelegd en dinsdag gaan medewerkers aan de slag om te onderzoeken wat het probleem nu is geweest. Het is wel mogelijk om bij het tankstation diesel te tanken.

Zoektocht naar klanten

"Vanuit de kassa en camera systemen is het aantal tankbeurten bekend. We verzoeken deze ca. 30 klanten zich bij ons te melden, voor zover hier nog geen contact met ons over is geweest." aldus Johan de Vries. "We zullen deze ongelukkige start van 2023 op een correcte manier met al deze betrokkenen rechtzetten."