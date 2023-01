Centrale As afgesloten vanwege geschaarde aanhanger

ma 02 januari 2023 17.39 uur

DE FALOM - Op de Centrale As is maandag aan het einde van de middag een aanhanger geschaard met daarop een minikraan. Vanwege de berging werd besloten de hele autoweg af te zetten. Het verkeer vanaf Burgum richting Dokkum werd bij de afslag De Westereen van de weg gehaald.

Vanwege de afsluiting reed het meeste verkeer richting Dokkum door De Falom, waardoor het daar extra druk was. Een aantal automobilisten dacht slim te zijn door - de rotonde bij De Westereen - opnieuw de Centrale As op te rijden. Zij kwamen daarna in een file te staan vanwege de berging. De oprit naar Dokkum was namelijk niet afgezet.

Berger Boersma is met twee voertuigen ter plaatse gekomen. Eerst is de minikraan van de aanhanger getakeld en daarna zijn de aanhanger en bus geborgen. Voor zover bekend raakte niemand bij het ongeval gewond.

De weg was langere tijd afgesloten in verband met de berging.

