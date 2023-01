Is de naam Kollumerpomp nu Friestalig of Nederlandstalig?

ma 02 januari 2023 14.20 uur

KOLLUMERPOMP - Nu de Friese plaatsnamen zijn ingevoerd op de gemeente Noardeast-Fryslân ergeren sommige mensen zich aan het feit dat Kollumerpomp als 'Nederlands' wordt beschouwd. 'De Pomp' zou dan de Friestalige naam zijn.

Ook hekelt men het feit dat Kollumerpomp in het rijtje met Warfstermolen, Munnekezijl en Burum wordt genoemd. Deze drie plaatsnamen zijn wel Nederlandstalig en blijven dat ook in 2023.

"As wy no de media leauwe meie, dan soe de plaknamme Kollumerpomp Nederlânsk wêze. Soks is laarjekoek fansels. It hat altiten al gewoan in Frysktalige namme west." aldus Cor Jousma van de Topografyske Wurkgroep Fryslân.

Jousma kan ook verklaren waar de naam precies vandaan komt. "Doe’t de âlde seedyk nei fyftjinhûndert de funksje fan slieperdyk krige, waard yn \'e dyk in pomp of dûker tusken de wetters fan de polder \'Nieuw Kruisland’ en de Pompster Ryd makke. Al rillegau kamen der huzen en ûntstie der in buorskip by de pomp. Dy buorskip neamden se hiel ienfâldich De Pomp."

"It begryp pomp foar dûker fine wy allinne mar yn Fryslân en Grinslân. It hat oant it begjin fan de tweintichste iuw duorre ear’t der \'Kollumer’ oan taheakke waard. Yn in tiid sûnder postkoaden wie soks wol noflik. De namme Kollum giet werom op Col(le)heim yn de njoggende en de tsiende iuw."

De Topografyske Wurkgroep Fryslân zou verder zelf geen voorkeur hebben voor één van de twee namen.

Jousma: "De Pomp slút moai oan by it Pompstersk, mar mei dy oare namme ûntstiet der wol in sterke trijeslach fan nammen, Kollumersweach, Kollum en Kollumerpomp. Sa’n trijeslach leit hiel moai de kearn fan de eardere gemeente Kollumerlân fêst. Mar soe it hjir yn \'e omkriten net De Pomp bliuwe?"

Poll: Welke naam is het meest Fries?

De Pomp 47.2%

Kollumerpomp 52.8%

53 stemmen - poll is beëindigd